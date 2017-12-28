Прокуратура просит суд отстранить заместителя председателя Запорожского облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Прокуратура Харьковской области подала в суд ходатайство об отстранении от должности заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко по делу о фиктивных тендерах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы харьковской прокуратуры.
"Прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета (Анатолия Пустоварова - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Анатолия Пустоварова.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.
Также прокуратура Харьковской области обнародовала аудио- и видеоматериалы в уголовном производстве в отношении заместителя председателя Запорожского областного совета, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя.