Прокуратура просит суд отстранить заместителя председателя Запорожского облсовета

"Прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета (Анатолия Пустоварова - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Анатолия Пустоварова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

Также прокуратура Харьковской области обнародовала аудио- и видеоматериалы в уголовном производстве в отношении заместителя председателя Запорожского областного совета, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя.