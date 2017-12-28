Прокуратура просить суд відсторонити заступника голови Запорізької облради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура Харківської області подала до суду клопотання про відсторонення від посади заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка у справі щодо фіктивних тендерів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби харківської прокуратури.
“Прокуратура направила до суду клопотання про відсторонення від займаної посади заступника голови Запорізької обласної ради (Анатолія Пустоварова — ред.)”, — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, співробітники харківської прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Анатолія Пустоварова.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.
Також прокуратура Харківської області оприлюднила аудіо- та відеоматеріали у кримінальному провадженні щодо заступника голови Запорізької обласної ради, його брата та директора одного з комунальних підприємств Мелітополя.