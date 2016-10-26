Прокуратура согласовала сообщение о подозрении продавцам суррогатного алкоголя в Харьковской области

Так, 48-летней и 54-летней женщинам инкриминируется совершение правонарушения по ч.3 ст.204 (сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению и смерти) УК Украины.

Установлено, что не будучи субъектами хозяйствования и не имея лицензии на продажу алкогольной продукции, они продавали фальсифицированные спиртные напитки, приобретенные у посредников.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области по состоянию на 21 октября 50 человек умерли от отравлений фальсифицированным алкоголем и еще 97 пострадали.