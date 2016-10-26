Прокуратура согласовала сообщение о подозрении продавцам суррогатного алкоголя в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Прокуратура Харьковской области согласовала сообщение о подозрении двум продавцам сельского магазина в Волчанском районе, которые незаконно реализовывали некачественный алкоголь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, 48-летней и 54-летней женщинам инкриминируется совершение правонарушения по ч.3 ст.204 (сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению и смерти) УК Украины.
Установлено, что не будучи субъектами хозяйствования и не имея лицензии на продажу алкогольной продукции, они продавали фальсифицированные спиртные напитки, приобретенные у посредников.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области по состоянию на 21 октября 50 человек умерли от отравлений фальсифицированным алкоголем и еще 97 пострадали.