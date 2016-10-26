Прокуратура погодила повідомлення про підозру продавчиням сурогатного алкоголю на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прокуратура Харківської області погодила повідомлення про підозру двом продавчиням сільського магазину у Вовчанському районі, які незаконно реалізовували неякісний алкоголь. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, 48-річній та 54-річній жінкам інкримінується вчинення правопорушення за ч.3 ст.204 (збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння та смерті) КК України.
Встановлено, що не будучи суб’єктами господарювання і не маючи ліцензії на продаж алкогольної продукції, вони реалізувалиу 20 числах вересня 2016 року фальсифіковані спиртні напої, придбані у посередників.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Харківській області станом на 21 жовтня 50 людей померли від отруєнь фальсифікованим алкоголем та ще 97 постраждали.