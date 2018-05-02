Прокуратура подала в суд ходатайство об аресте напавших на Найема
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Столичная прокуратура подала в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для трех человек, которые участвовали в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Мы обратились в суд с ходатайствами о содержании под стражей для трех задержанных (подозреваемых в избиении М.Найема)", - сообщила пресс-секретарь.
Она уточнила, что ходатайство было подано в Шевченковский райсуд.
Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.
Найем заявил, что четвертый злоумышленник вылетел в Баку.
Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением М.Найема.