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Прокуратура подала в суд ходатайство об аресте напавших на Найема

Киев • УНН

 • 17377 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Столичная прокуратура подала в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для трех человек, которые участвовали в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Прокуратура подала в суд ходатайство об аресте напавших на Найема

"Мы обратились в суд с ходатайствами о содержании под стражей для трех задержанных (подозреваемых в избиении М.Найема)", - сообщила пресс-секретарь.

Она уточнила, что ходатайство было подано в Шевченковский райсуд.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый злоумышленник вылетел в Баку.

Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением М.Найема.

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