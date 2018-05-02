Прокуратура подала в суд ходатайство об аресте напавших на Найема

"Мы обратились в суд с ходатайствами о содержании под стражей для трех задержанных (подозреваемых в избиении М.Найема)", - сообщила пресс-секретарь.

Она уточнила, что ходатайство было подано в Шевченковский райсуд.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый злоумышленник вылетел в Баку.

Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением М.Найема.