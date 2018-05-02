Прокуратура подала до суду клопотання про арешт нападників на Найєма
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Столична прокуратура подала до суду клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для трьох осіб, які брали участь у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“Ми звернулися до суду з клопотаннями про тримання під вартою для трьох затриманих (підозрюваних у побитті М.Найєма)”, — повідомила прес-секретар.
Вона уточнила, що клопотання було подано до Шевченківського райсуду.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.
Також зазначимо, правоохоронці встановлюють особу п’ятого фігурант інциденту з побиттям М.Найєма.