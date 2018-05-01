Прокуратура подтвердила, что четвертый нападавший на Найема покинул территорию Украины

“На время подготовки сообщения о подозрении задержанным, с показаний самого пострадавшего было известно, что удар, который призвел к перелому челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось. На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после схватки, а именно в 19.38 30 апреля 2018 пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины”, — отметила она в сообщении.

Однако в настоящее время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно.

Также пресс-секретарь добавила, что: “Отдельно замечу, что трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины”.

Судебно-медицинская экспертиза по степени полученных М.Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении.

“Одновременно отмечаю, что это никоим образом не влияет на ход следственных действий и установления всех обстоятельств этого происшествия”, — добавила Максимец.

Как сообщал УНН, один из нападавших на Найем учился в одной школе вместе с нардепоп Сергеем Лещенко.