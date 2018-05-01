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Прокуратура підтвердила, що четвертий нападник на Найєма покинув територію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У столичній прокуратурі підтвердили факт залишення території України одним з нападників на народного депутата України Мустафи Найєма. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку прес-секретаря прокуратури міста Києва Надії Максимець.

Прокуратура підтвердила, що четвертий нападник на Найєма покинув територію України

“На час підготовки повідомлення про підозру затриманим, з показів самого постраждалого було відомо, що удар, який спричинив йому перелом щелепи, беспосередньо наніс четвертий нападник, якого по гарячих слідах затримати не вдалося. На сьогодні вже відомо, що цей чоловік через 2 години після сутички, а саме о 19.38 30 квітня 2018 року перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку покинув територію України”, — зазначила вона у повідомленні.

Однак у цей час на місці події ще працювала слідчо-оперативна група, а сам він ще не був встановлений. Тож завадити чи перешкодити його втечі було неможливо.

Також прес-секретар додала, що: “Окремо зауважу, що трьом затриманим за підозрою у нападі оголошено підозру за ч.2 ст. 296 КК України, санкція якої передбачає до 4 років позбавлення волі, що є більш суворим покаранням, ніж за ч.1 ст.122 КК України”.

Судово-медична експертиза щодо ступеню отриманих М.Найємом травм буде обов’язково призначена та проведена, але після завершення його лікування у медичному закладі.

“Одночасно наголошую, що це жодним чином не впливає на хід слідчих дій та встановлення всіх обставин цієї події”, — додала Максимець.

Як повідомляв УНН, один з нападників на Найєма навчався в одній школі разом з нардепоп Сергієм Лещенко.

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