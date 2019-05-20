Прокуратура обжаловала снятие судимости с Лозинского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Столичная прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение о снятии судимости с бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского, который был осужден за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в апелляционном порядке решение о снятии судимости с экс-депутата ВР Виктора Лозинского", - сообщила Максимец.
Напомним, Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, который был осужден за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.
Добавим, экс-нардеп Лозинский вышел на свободу в апреле 2016 года.