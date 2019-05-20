Прокуратура оскаржила зняття судимості з Лозінського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Столична прокуратура оскаржила в апеляційному порядку рішення щодо зняття судимості з колишнього народного депутата України Віктора Лозінського, який був засуджений за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Про це повідомила у Facebook прес-секретар прокурора Києва Надія Максимець, передає УНН.
"Київська місцева прокуратура №4 оскаржила в апеляційному порядку рішення щодо зняття судимості з екс-депутата ВР Віктора Лозінського", - повідомила Максимець.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд міста Києва достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, який був засуджений за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.
Додамо, екс-нардеп Лозінський вийшов на волю у квітні 2016 року.