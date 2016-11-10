Прокуратура объявила о подозрении 45 судьям "ДНР"

Следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуются уголовные производства по ч.1 ст.258-3 (содействие террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины относительно 45 судей террористической организации "ДНР".

Часть судей ранее были действующими судьями Украине, но нарушили присягу и перешли на сторону террористов.

Теперь им всем официально объявлено подозрение в совершении указанного уголовного преступления, они также объявлены в розыск.

Список судей, которые подозреваются в сотрудничестве с террористами опубликован на сайте прокуратуры Донецкой области.