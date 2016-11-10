Прокуратура оголосила про підозру 45 суддям "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прокуратура Донецької області оголосила підозру 45 суддям терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Слідчим відділом прокуратури Донецької області розслідуються кримінальні провадження за ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України стосовно 45 суддів терористичної організації “ДНР”.
Частина суддів раніше були діючими суддями України, але порушили присягу та перейшли на бік терористів.
Наразі їм усім офіційно оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено у розшук.
Список суддів, які підозрюються у співпраці з терористами опубліковано на сайті прокуратури Донецької області.