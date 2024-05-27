Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

Прокуроры Офиса Генерального прокурора планируют внести в суд апелляционную жалобу относительно решения суда о закрытии по срокам давности так называемых "дел Майдана". Об этом говорится в заявлении Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 24.05.2024. Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года - заявили в ОГПУ.

Правоохранители подчеркивают, что обвинительный акт был направлен в суд в 2015 году. Однако в течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела.

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В связи с этим прокуроры неоднократно обращали внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства.

Сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу по основаниям несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности - Подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Напомним

На прошлой неделе, 24 мая, Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство о закрытии дела о разгоне мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года в связи с истечением срока давности дела.

С подозреваемых сняли все обвинения и отменили арест с их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.