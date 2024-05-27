Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття справи щодо силовиків, які розігнали Майдан у 2013 році
Київ • УНН
Генеральна прокуратура планує оскаржити рішення суду про закриття справи проти колишніх співробітників «Беркуту» за строком давності, посилаючись на систематичні затягування з боку захисту з метою зриву судового процесу.
Прокурори Офісу Генерального прокурора планують внести до суду апеляційну скаргу щодо рішення суду про закриття за строками давності так званих "справ Майдану". Про це йдеться в заяві Офісу Генпрокурора, передає УНН.
Деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора внесуть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2024. Йдеться про рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно 4 керівників підрозділів столичного "Беркуту" та начальника управління громадської безпеки Київської міліції, яких обвинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства та протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року
Правоохоронці підкреслюють, що обвинувальний акт був скерований до суду у 2015 році. Проте упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи.
Справи Майдану: про підозру повідомили екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту"23.05.24, 11:36 • 17935 переглядiв
У зв’язку з цим прокурори неодноразово звертали увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження.
Наразі на судове рішення прокурори готують апеляційну скаргу з підстав недотримання вимог КПК України при закритті кримінального провадження за строками давності
Нагадаємо
Минулого тижня, 24 травня, Шевченківський суд Києва задовольнив клопотання про закриття справи щодо розгону мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року у зв'язку із закінченням строку давності справи.
З підозрюваних зняли усі обвинувачення і скасували арешт з їхнього майна, попри заперечення з боку потерпілих і прокуратури.