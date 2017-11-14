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14:39 • 30546 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 50741 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Прокуратура будет настаивать на аресте Авакова-младшего с правом внесения залога

Прокуратура будет настаивать на аресте Авакова-младшего с правом внесения залога

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 • 7732 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на избрании сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, бывшему замминистра внутренних дел Сергей Чеботарюя и предпринимателю Владимиру Литвину мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 5 млн грн залога. Об этом сказал перед началом заседания Апелляционного суда Киева прокурор САП Василий Кричун, передает корреспондент УНН.

"Мы просим рассмотреть ходатайство как было в первой редакции - это содержание под стражей или 5 млн грн залога", - сказал он.

Прокурор САП пояснил, что такая мера пресечения прокуратура просит избрать для подозреваемых, в том числе и Авакова, учитывая тяжесть преступления, характер совершения преступления, суммы нанесенного ущерба, а также то, что подозреваемые, находясь на свободе, могут скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, совершать другие препятствия.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля .

Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину.

В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.

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