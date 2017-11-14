Прокуратура наполягатиме на арешті Авакова-молодшого з правом внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на обранні сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру, колишньому заступника міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарюя та підприємцю Володимиру Литвину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 5 млн грн застави. Про це сказав перед початком засідання Апеляційного суду Києва прокурор САП Василь Кричун, передає кореспондент УНН.
"Ми просимо розглянути клопотання як воно було в першій редакції – це тримання під вартою або 5 млн грн застави", - сказав він.
Прокурор САП пояснив, що такий запобіжний захід прокуратура просить обрати для підозрюваних, в тому числі, й Авакову, враховуючи тяжкість злочину, характер скоєння злочину, суми завданих збитків, а також те, що підозрювані, перебуваючи на волі, можуть переховуватися від слідства, впливати на свідків, чинити інші перешкоди.
Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.
У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.