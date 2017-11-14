Прокуратура наполягатиме на арешті Авакова-молодшого з правом внесення застави

"Ми просимо розглянути клопотання як воно було в першій редакції – це тримання під вартою або 5 млн грн застави", - сказав він.

Прокурор САП пояснив, що такий запобіжний захід прокуратура просить обрати для підозрюваних, в тому числі, й Авакову, враховуючи тяжкість злочину, характер скоєння злочину, суми завданих збитків, а також те, що підозрювані, перебуваючи на волі, можуть переховуватися від слідства, впливати на свідків, чинити інші перешкоди.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.