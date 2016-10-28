Прокуратура Киевской области открыла производство по факту избиения журналиста

Так, сегодня, 28 октября, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района, во время проведения следственных действий в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка, правоохранители проводили осмотр места происшествия.

При осмотре, на место происшествия прибыли журналисты информационного портала для снятия видеосюжета о незаконной добыче песка.

В это время, человек, который наблюдал за работой правоохранителей, начал препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов и нанес оператору телесные повреждения.

По данному факту прокуратурой Киевской области было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой, решается вопрос об объявлении подозрения.