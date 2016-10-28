Прокуратура Киевской области открыла производство по факту избиения журналиста

ukru
15 марта, 19:03 • 116469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170541 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140443 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132712 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102030 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136869 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132635 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127912 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 40005 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 31773 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 21429 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 27648 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 29827 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136869 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136140 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270900 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299872 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235810 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 45791 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109809 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132635 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115328 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132393 просмотра
Актуальное
Прокуратура Киевской области открыла производство по факту избиения журналиста

Прокуратура Киевской области открыла производство по факту избиения журналиста

Киев • УНН

 • 8990 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По факту избиения журналиста информационного портала прокуратура Киевской области открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Так, сегодня, 28 октября, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района, во время проведения следственных действий в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка, правоохранители проводили осмотр места происшествия.

При осмотре, на место происшествия прибыли журналисты информационного портала для снятия видеосюжета о незаконной добыче песка.

В это время, человек, который наблюдал за работой правоохранителей, начал препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов и нанес оператору телесные повреждения.

По данному факту прокуратурой Киевской области было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой, решается вопрос об объявлении подозрения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы