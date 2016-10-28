Прокуратура на Київщині відкрила провадження за фактом побиття журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За фактом побиття журналіста інформаційного порталу прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Так, сьогодні, 28 жовтня, у селі Шпитьки Києво-Святошинського району, під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску, правоохоронці проводили огляд місця події.
Під час огляду, на місце події прибули журналісти інформаційного порталу для зняття відеосюжету щодо незаконного видобування піску.
У цей час, чоловік, який спостерігав за роботою правоохоронців, почав перешкоджати законній професійній діяльності журналістів та наніс відеооператору тілесні ушкодження.
За цим фактом прокуратурою Київської області було зареєстроване кримінальне провадження за ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.
Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою, вирішується питання щодо оголошення підозри.