Прокуратура Крыма ведет уголовное производство в отношении Пенсионного фонда Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокуратура атономных республики Крым ведет уголовное производство в отношении Пенсионного фонда Украины через запросы, которые Форд направляет в России. Об этом во время круглого стола "Пенсионный фонд Украины. Три года взаимодействия с оккупационными властями" сообщил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко, передает УНН.
"Конечно, такие действия не остаются без внимания прокуратуры. Ведется уголовное производство, собираются доказательства, после чего всем действиям Пенсионного фонда Украины будет предоставлена соответствующая оценка", - сообщил Удовиченко.
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В частности, во время круглого стола говорится, что Пенсионный фонд Украины осуществляет переписку с Пенсионным фондом России и спрашивает там пенсионные дела граждан Крыма.
Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека считает такие действия фактическим признанием юрисдикции РФ в Крыму и Россия затем может использовать эти запросы против Украины.