Прокуратура Криму веде кримінальне провадження у відношенні Пенсійного фонду України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокуратура Атономної республіки Крим веде кримінальне провадження у відношенні Пенсійного фонду України через запити, які форд направляє до Росії. Про це під час круглого столу "Пенсійний фонд України. Три роки взаємодії з окупаційною владою" повідомив заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко, передає УНН.
"Звичайно, такі дії не залишаються без уваги прокуратури. Ведеться кримінальне провадження, збираються докази, після чого усім діям Пенсійного фонду України буде надана відповідна оцінка", - повідомив Удовиченко.
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Зокрема, під час круглого столу йдеться про те, що Пенсійний фонд України здійснює листування з Пенсійним фондом Росії та запитує там пенсійні справи громадян Криму.
Експерт Української Гельсінської спілки з прав людини вважає такі дії фактичним визнанням юрисдикції РФ в Криму і Росія потім може використовувати ці запити проти України.