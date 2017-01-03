Прокуратура Киевской области будет расследовать инцидент с участием С.Пашинского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Прокуратура Киевской области будет расследовать инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщила спикер Генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уголовные производства, открытые по факту инцидента при участии народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - сообщила она.
Со слов Л.Сарган, следователями прокуратуры "будут еще раз опрошены все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы".
Напомним, 1 января депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года, нардеп прострелил ногу нападавшему.