Прокуратура Київщини розслідуватиме інцидент за участю С.Пашинського

"Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура", - повідомила вона.

Зі слів Л.Сарган, слідчими прокуратури "будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи".

Нагадаємо, 1 січня депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, нардеп прострелив ногу нападнику.