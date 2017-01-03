Прокуратура Київщини розслідуватиме інцидент за участю С.Пашинського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прокуратура Київської області розслідуватиме інцидент за участю народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомила речник Генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура", - повідомила вона.
Зі слів Л.Сарган, слідчими прокуратури "будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи".
Нагадаємо, 1 січня депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, нардеп прострелив ногу нападнику.