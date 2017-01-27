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Прокуратура Киевской области объявила подозрение преступникам в похищении человека

Прокуратура Киевской области объявила подозрение преступникам в похищении человека

Киев • УНН

 • 9615 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Прокуратурой Киевской области объявлено подозрение трем лицам, которые требуя денежные средства, похитили человека, издевались над ним и заставили копать себе могилу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 24 января, трое мужчин проникли на территорию домовладения в с. Гвоздев Васильковского района, откуда похитили потерпевшего и перевезли его в подвальное помещение соседнего дома, где удерживали последнего, привязав его за шею к батарее. Нанося телесные повреждения 23-летнему потерпевшему злоумышленники требовали денежные средства в сумме 260 тысяч гривен.

Утром 25 января, не получив деньги, мужчины заставили потерпевшего копать себе могилу, вывезя его в лес.

Впоследствии, потерпевший сообщил, что предоставит деньги мужчинам, но для этого необходимо поехать в пгт. Козин Обуховского района и забрать их у знакомого.

Приехав в пгт. Козин, потерпевший попросил остановить машину рядом с домом, в котором вроде бы проживает знакомый. После остановки, потерпевший забежал в магазин, и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас трем злоумышленникам объявлено о подозрении по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, во время задержания злоумышленников правоохранительными органами обнаружены предметы, внешне похожи на оружие, которые изъято и направлено для проведения   экспертизы.

Досудебное расследование продолжается.

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