Прокуратура Київщини оголосила підозру злочинцям у викраденні людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прокуратурою Київської області оголошено підозру трьом особам, які вимагаючи грошові кошти, викрали людину, знущалися над нею та змусили копати собі могилу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 24 січня, троє чоловіків проникли на територію домоволодіння у с. Гвоздів Васильківського району, звідки викрали потерпілого та перевезли його до підвального приміщення сусіднього будинку, де утримували останнього, прив’язавши його за шию до батареї. Наносячи тілесні ушкодження 23-річному потерпілому зловмисники вимагали грошові кошти в сумі 260 тисяч гривень.
Вранці 25 січня, не отримавши гроші, чоловіки змусили потерпілого копати собі могилу, вивізши його до лісу.
Згодом, потерпілий повідомив, що надасть гроші чоловікам, але для цього необхідно поїхати до смт. Козин Обухівського району та забрати їх у знайомого.
Приїхавши до смт. Козин, потерпілий попросив зупинити автівку поруч з будинком, у якому начебто проживає знайомий. Після зупинки, потерпілий забіг до магазину, та попросив викликати працівників правоохоронних органів.
Наразі трьом зловмисникам оголошено про підозру за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, під час затримання зловмисників правоохоронними органами виявлено предмети, ззовні схожі на зброю, яка вилучена та направлена на проходження експертизи.
Досудове розслідування триває.