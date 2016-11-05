Прокуратура Киева разъяснила информацию про муляжи в бункере с оружием

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что в пятницу, 4 ноября, на территории дачного поселка в Бориспольском районе Киевской области в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного хранения и изготовления оружия столичные правоохранители провели обыски и изъяли значительное количество предметов, внешне похожих на боевое оружие и боеприпасы. Также в помещении обнаружено оборудование, на котором по всем признакам осуществлялся ремонт и переделка оружия.

"Сейчас владелец этого склада установлен и вызван на допрос. Им оказался местный предприниматель. Никаких подтверждающих документов о законности происхождения предметов, обнаруженных в бункере, и приобретении оборудования для переработки оружия ним до сих пор не предоставлено", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Киева также сообщили, что по результатам обысков, до которых были привлечены специалисты взрывотехники, для проведения экспертизы изъяты только те предметы, которые по своим техническим характеристикам могут быть боевыми припасами или оружием и использоваться по назначению.

"В частности изъято около 20 ящиков с предметами, похожими на боеприпасы до различного вида оружия, а также предметы, похожие на пулеметы, противотанковые мины и пушки. Кроме того, изъято детали к оружию, а именно стволы и обратные пружины к затворам. Предметы, что по данным специалистов, являются макетами оружия во время обыска не изымались ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что после проведения необходимых экспертиз будет определена окончательная правовая квалификация содеянного уголовного преступления.