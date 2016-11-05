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Прокуратура Києва роз'яснила інформацію про муляжі у бункері зі зброєю

Прокуратура Києва роз'яснила інформацію про муляжі у бункері зі зброєю

Київ • УНН

 • 12208 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У прес-службі прокуратури Києва, коментуючи інформацію про муляжі, які були виявлені у бункері на Київщині, повідомили, що предмети, які за даними фахівців, є макетами зброї під час обшуку не вилучалися. Натомість було вилучено деталі до зброї, а саме стволи та зворотні пружини до затворів, передає УНН.

У прес-службі прокуратури нагадали, що у п'ятницю, 4 листопада, на території дачного поселення у Бориспільському районі на Київщині в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного зберігання та виготовлення зброї столичні правоохоронці провели обшуки та вилучили значну кількість предметів, зовні схожих на бойову зброю та боєприпаси. Також у приміщенні виявлено обладнання, на якому за усіма ознаками здійснювався ремонт та переробка зброї.

"Наразі власник цього складу встановлений та викликаний на допит. Ним виявився місцевий підприємець. Жодних підтверджуючих документів щодо законності походження предметів, виявлених у бункері, та придбання обладнання для переробки зброї ним досі не надано", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі Києві також повідомили, що за результатами обшуків, до яких були залучені фахівці вибухотехніки, для проведення експертизи вилучено лише ті предмети, які за своїми технічними характеристиками можуть бути бойовими припасами чи зброєю та використовуватися за належністю.

"Зокрема вилучено близько 20 ящиків з предметами, схожими на боєприпаси до різного виду зброї, а також предмети, схожі на кулемети, протитанкові міни та гармати. Крім того, вилучено деталі до зброї, а саме стволи та зворотні пружини до затворів. Предмети, які за даними фахівців, є макетами зброї під час обшуку не вилучалися", - йдеться у повідомленні.

Крім того у прес-службі зазначили, що після проведення необхідних експертиз буде визначена остаточна правова кваліфікація скоєного кримінального правопорушення.

Українські Національні Новини

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