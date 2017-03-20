Прокуратура Киева начала расследование из-за вероятного избиения полицейскими мужчины

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины, то есть превышение работниками полиции своих полномочий, что сопровождалось насилием в отношении потерпевшего.

Сейчас мужчина, в отношении которого, как отметили в прокуратуре, полицейские применили физическую силу, допрошен следователями столичной прокуратуры. Для установления тяжести нанесенных ему повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Видео инцидента приобщено к материалам уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, четырех патрульных в Киеве отстранили от службы из-за вероятного избиения гражданина .