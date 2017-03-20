Прокуратура Киева начала расследование из-за вероятного избиения полицейскими мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Следственным отделом прокуратуры города Киева начато досудебное расследование в отношении сотрудников столичного управления патрульной полиции, которые во время инцидента, произошедшего 17 марта 2017 года в Днепровском районе столицы, по данным прокуратуры, нанесли телесные повреждения мужчине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины, то есть превышение работниками полиции своих полномочий, что сопровождалось насилием в отношении потерпевшего.
Сейчас мужчина, в отношении которого, как отметили в прокуратуре, полицейские применили физическую силу, допрошен следователями столичной прокуратуры. Для установления тяжести нанесенных ему повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.
Видео инцидента приобщено к материалам уголовного производства.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, четырех патрульных в Киеве отстранили от службы из-за вероятного избиения гражданина .