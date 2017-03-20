Прокуратура Києва розпочала розслідування через ймовірне побиття поліцейськими чоловіка

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством щодо потерпілого.

Наразі чоловіка, стосовно якого, як зазначили у прокуратурі, поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури. Для встановлення тяжкості нанесених йому ушкоджень призначено судово-медичну експертизу.

Відео інциденту долучено до матеріалів кримінального провадження.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, чотирьох патрульних у Києві відсторонили від служби через ймовірне побиття громадянина.