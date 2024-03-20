Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора немецких офицеров, которые обсуждали вопрос о поставках вооружений Украине, в частности ракет Taurus. Об этом сообщает русская служба ВВС, передает УНН.

Детали

"Прокуратура Германии начала расследование в связи с утечкой разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали вопрос о поставках вооружений Украине, в частности возможность отправки ракет Taurus", - пишет издание.

Отмечается, что представитель прокуратуры рассказал, что силовые органы Германии попытаются выяснить, кто мог стоять за организацией прослушивания и была ли попытка шпионажа.

Дополнение

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине.

Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Министерство обороны Германии подтвердило подлинность перехваченного разговора между офицерами ВВС, но не смогло подтвердить точность обсуждаемых деталей из-за возможных изменений.