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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Эксклюзив
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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131817 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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19 марта 2024, 11:51  •  127403 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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19 марта 2024, 08:24  •  125075 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  237257 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  237257 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  356370 просмотра

Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

Немецкая прокуратура начала расследование по факту утечки разговора между немецкими офицерами, которые обсуждали поставки оружия, в том числе ракет Taurus, в Украину.

Война •   •  12545 просмотра
Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против двух российских физических и юридических лиц за проведение злонамеренной дезинформационной кампании, направленной на Латинскую Америку, выдавая себя за легитимные СМИ и используя фейковые аккаунты в социальных сетях для распространения антиукраинской пропаганды.

Война •   •  14700 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд "МХП-Громаді" выделил более 70 миллионов гривен на поддержку культурных проектов, ориентированных на ценности, патриотизм и единство.

Общество •   •  12384 просмотра
Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания может вскоре передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4, но поскольку машины находят на консервации для их предварительного ремонта требуется время.

Война •   •  16181 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Entrepreneur Summit - самую большую и полезную конференцию для малого и среднего бизнеса Украины!.

Новости Бизнеса •   •  10079 просмотра
Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

По данным украинских правозащитников, почти 30 000 человек, включая детей, гражданских лиц и военнопленных, считаются пропавшими без вести или незаконно лишенными свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Общество •   •  15701 просмотра
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

В Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой в работе, пользователи сообщали о проблемах с приложением, веб-сайтом и входом, согласно данным Downdetector.

Технологии •   •  13064 просмотра
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Подконтрольный россии суд в Крыму оштрафовал правозащитницу Лутфию Зудиеву на 2 500 рублей за якобы нарушение российского законодательства об "иностранных агентах", поскольку она не указала такой статус в своих личных сообщениях в Facebook.

Криминал и ЧП •   •  14203 просмотра
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.

Война •   •  16634 просмотра
Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.

Экономика •   •  63954 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок