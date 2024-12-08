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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Южной Кореи

Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Южной Кореи

Киев  •  УНН

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Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Йон Хена по делу о госизмене. Арест связан с объявлением президентом страны военного положения на прошлой неделе.

Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Южной Кореи Кима Йонг Хена в рамках расследования дела о возможной госизмене из-за объявления президентом страны военного положения.

Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

детали

Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Цена в воскресенье во время расследования предполагаемой государственной измены после кратковременного объявления президентом Юн Сук Йолем военного положения на прошлой неделе

Отмечается, что Специальная следственная группа прокуратуры допросила Гена, который добровольно явился в прокуратуре Центрального округа Сеула около 1:30 ночи в воскресенье.

Напомним

Полиция начала расследование дела президента Юн Сук Йоля и экс-министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена. В жалобах обвиняют не только Иона и Юн Сук Йоля, но и ряд других высокопоставленных чиновников.

Обвинения связаны с действиями должностных лиц во время объявления военного положения. Пока известно ,что прокуратура наложила запрет на поездки для бывшего министра обороны страны.

Президента Южной Кореи в ближайшее время больше не будет участвовать в государственных делах, включая дипломатию. Хан Дон Хун, лидер Партии народной власти пообещал в совместной записке с премьер-министром Хан Дак Су "строгое и прозрачное расследование" хаоса, который был связан с введением военного положения в стране. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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yuzhnaya-koreyaЮжная Корея