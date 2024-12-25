Проклятия и посылания: дочь профессора Василенко впервые прокомментировала скандал с отцом

Шеф-редактор издания "Левый берег" и дочь профессора Учебно-научного института журналистики КНУ Никиты Василенко Соня Кошкина прокомментировала скандал, возникший вокруг ее отца. Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Она рассказала, что после распространения в сети видео, на котором профессор Василенко неэтично высказался об украинских женщинах, начала получать заявления от людей с ультимативными требованиями "воспросить", "разобраться", и "объяснить". К тому же журналистка получала проклятия и угрозы разного характера.

30 процентов сообщений и комментариев - проклятия персонально в мой адрес. Вот ссылки нах*й до предложения вы*бать. Пожелания сдохнуть тоже не были. И не одно – написала Соня Кошкина.

Она добавила, что возмущение выражается под публикациями издания "Левый берег", даже если определенная новость, к примеру о погоде, не касается ситуации.

Она заявила, что не имеет ситуации с ее отцом "никакого отношения", однако ее фамилия звучит "везде". Кошкина раскритиковала коллег-журналистов, которые упоминают о ней в контексте новости об отце, чтобы получить "кликбейт". В то же время она поблагодарила тех, кто ее поддержал и "закрыл тему" для себя.

Напомним,

Преподаватель КНУ Никита Василенко сделал неэтические высказывания о миротворцах и украинских женщинах.