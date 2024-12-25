Проклятия и посылания: дочь профессора Василенко впервые прокомментировала скандал с отцом

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 100602 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 108958 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 121372 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 113552 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 105989 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 109959 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 136148 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117274 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123959 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119478 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Human Rights Watch заявила о шокирующем уровне насилия во время разгона протестов в Тбилиси

Human Rights Watch заявила о шокирующем уровне насилия во время разгона протестов в Тбилиси

 • 16066 просмотра
Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 14 человек

Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 14 человек

 • 17980 просмотра
рф усилила штурмы на трех направлениях, ВСУ готовятся к еще большей активизации

рф усилила штурмы на трех направлениях, ВСУ готовятся к еще большей активизации

 • 17358 просмотра
В Украине утвердили новый профессиональный стандарт для инспекторов воинского учета: что нужно знать

В Украине утвердили новый профессиональный стандарт для инспекторов воинского учета: что нужно знать

 • 19250 просмотра
В россии подожгли еще один офис партии путина: уничтожена помощь для оккупантов

В россии подожгли еще один офис партии путина: уничтожена помощь для оккупантов

 • 15490 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 100602 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 121372 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 136148 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 134551 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 135479 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

 • 58345 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

 • 101448 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 109169 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 112379 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 104762 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Проклятия и посылания: дочь профессора Василенко впервые прокомментировала скандал с отцом

Проклятия и посылания: дочь профессора Василенко впервые прокомментировала скандал с отцом

Киев  •  УНН

 • 3901 просмотра

Read in English

Шеф-редактор "Левого берега" прокомментировала ситуацию со скандальными высказываниями ее отца об украинских женщинах. Кошкина заявила, что получает угрозы и проклятия, хотя не имеет отношения к ситуации.

Шеф-редактор издания "Левый берег" и дочь профессора Учебно-научного института журналистики КНУ Никиты Василенко Соня Кошкина прокомментировала скандал, возникший вокруг ее отца. Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Подробности

Она рассказала, что после распространения в сети видео, на котором профессор Василенко неэтично высказался об украинских женщинах, начала получать заявления от людей с ультимативными требованиями "воспросить", "разобраться", и "объяснить". К тому же журналистка получала проклятия и угрозы разного характера.

30 процентов сообщений и комментариев - проклятия персонально в мой адрес. Вот ссылки нах*й до предложения вы*бать. Пожелания сдохнуть тоже не были. И не одно

– написала Соня Кошкина.

Она добавила, что возмущение выражается под публикациями издания "Левый берег", даже если определенная новость, к примеру о погоде, не касается ситуации.

Она заявила, что не имеет ситуации с ее отцом "никакого отношения", однако ее фамилия звучит "везде". Кошкина раскритиковала коллег-журналистов, которые упоминают о ней в контексте новости об отце, чтобы получить "кликбейт". В то же время она поблагодарила тех, кто ее поддержал и "закрыл тему" для себя.

Напомним,

Преподаватель КНУ Никита Василенко сделал неэтические высказывания о миротворцах и украинских женщинах.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоНовости из соцсетейМультимедиа
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kievКиев