Прокладывает пути через минные и заградительные поля: в Минобороны рассказали о технических преимуществах бронированной машины разминирования Wisent 1 MC

В Министерстве обороны рассказали о преимуществах немецкой бронированной машины разминирования Wisent 1 MC, которые Германия обязалась поставить Украине в 2023 году, пишет УНН.

Детали

Wisent 1 MC (Mine Clearing) - бронированная машина разминирования, изготавливаемая немецкой компанией FFG в сотрудничестве с британской Pearson Engineering. Машина прокладывает пути для личного состава и боевых транспортных средств через минные и заградительные поля, а также расчищает дороги от взрывных устройств. Германия обязалась поставить Украине в 2023 году 30 таких машин, 12 из которых уже переданы в распоряжение Сил обороны.

Оснащение и защита

Машина построена на танковом шасси Leopard 1 и оснащена пассивным противоминным инструментарием от Pearson Engineering. В зависимости от требований миссии на машину может устанавливаться полноразмерный минный плуг или бульдозерный отвал. Аналогичные инструменты устанавливаются на американские машины М1150 ABV, которые также уже переданы в распоряжение Украины.

Баллистическая защита машины соответствует стандарту STANAG 4569 Level 5, а затем она выдерживает выстрел 25 мм бронебойно подкалиберного снаряда с расстояния 500 м. Также машина способна выдержать взрыв противотанковой мины под днищем в эквиваленте 8 кг тротила.

Принцип действия

С помощью минного зубчатого плуга, устанавливаемого в передней проекции машины, она обезвреживает как нажимные мины, так и мины с взрывателями натяжного действия. Плуг поднимает и удаляет мины из почвы (глубина 25-30 см) и безопасно отталкивает их в сторону, образуя безопасную полосу. Полоса маркируется специальными проволочками, которые выстреливаются электропневматической системой через определенный промежуток времени.

Машина также оснащена электромагнитным дубликатором, обезвреживающим мины с магнитным взрывателем на безопасном расстоянии от машины. Магнитное поле, создаваемое дубликатором, индуцирует сигнал в запалах пассивных магнитных мин, вызывая их детонацию. В распоряжении Wisent 1 имеется кран грузоподъемностью 30 тонн.

Мобильность

Wisent 1 оснащен двигателем FFG, имеющим полностью автоматическую трансмиссию. 44,5 тонная машина способна развивать скорость до 62 км/ч. Имея радиус действия 375 км, она способна преодолевать сложную местность, в том числе подъемы под углом 60%.

Напомним

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, который включает БТР Marder, танк для разминирования, носители, снаряды, криптофоны и транспортные средства на общую сумму 1,3 млрд евро.