Прохлада и дожди из-за влияния циклона - прогноз погоды на 24 июля
Киев • УНН
В Украине 24 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы из-за влияния циклона. Температура днем составит 21-26°, ветер северный.
В Украине 24 июля ожидаются местами кратковременные дожди и грозы, станет немного прохладнее - температура до 26° тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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"Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления из-за влияния циклона, расположенного к востоку от нашей территории", - указали в Укргидрометцентре.
По прогнозу, сегодня переменная облачность.
Ночью на западе и востоке, днем в Украине, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны до 19°; днем 21-26°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°.
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