Производство удобрений является стратегическим звеном между агросектором, энергетикой и восстановлением Украины - Александр Мужель

Украинский агросектор в значительной степени зависит от стабильного внутреннего производства минеральных удобрений. Отрасль объединяет сельское хозяйство, энергетику, промышленность, логистику и экспорт, а ее восстановление может стать одним из факторов экономической устойчивости страны.

Производство удобрений для Украины имеет стратегическое значение, поскольку без надежного внутреннего снабжения азотными удобрениями растут затраты аграриев, падает урожайность и усиливается зависимость от импорта. Об этом говорится в блоге Александра Мужеля на Korrespondent.net, пишет УНН.

Детали

В материале отмечается, что Украина имеет более 30 миллионов гектаров пахотных земель и входит в число крупных экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. При этом современное сельское хозяйство в значительной степени зависит от азотных удобрений, которые поддерживают плодородие почв и урожайность.

Автор указывает, что производство аммиака напрямую связано с природным газом: для одной тонны аммиака требуется около 1000 кубометров газа. Такой процесс создает для экономики большую добавленную стоимость, чем экспорт сырьевого газа.

В блоге также говорится, что украинская отрасль удобрений исторически была высококонцентрированной. Среди ключевых предприятий упоминаются Черкасский Азот, Ривнеазот, ДнепрАзот и Одесский припортовый завод. ОПЗ в материале назван одним из ценнейших промышленных активов страны благодаря производственным мощностям, черноморскому расположению и логистической инфраструктуре.

Полномасштабная война, военные риски, колебания цен на природный газ, логистические ограничения и нехватка финансирования привели к остановкам или замедлению работы предприятий. Как следствие, Украина все больше зависит от импорта удобрений, что делает аграриев более уязвимыми к международным ценовым колебаниям и перебоям в поставках.

Отдельно в материале обращается внимание на связь рынка удобрений с глобальной энергетикой и геополитикой. В частности, напряженность на Ближнем Востоке и риски для судоходства через Ормузский пролив могут влиять на мировые рынки газа и удобрений.

Контекст

До полномасштабной войны Украина имела достаточно мощностей, чтобы покрывать внутренние потребности в удобрениях и сохранять экспортные возможности. Сейчас часть этой инфраструктуры простаивает.

В материале подчеркивается, что восстановление и модернизация производства удобрений может поддержать агросектор, промышленные рабочие места, налоговые поступления, экспорт и привлечение инвестиций в период восстановления.