Производство удобрений является стратегическим звеном между агросектором, энергетикой и восстановлением Украины - Александр Мужель

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
14:05 • 2828 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
13:15 • 9026 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
13:14 • 10555 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
09:47 • 14759 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
09:34 • 25646 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 31987 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 37734 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 36801 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33386 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
5 июля, 13:30 • 62352 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
6.4м/с
35%
745мм
Популярные новости
В Вишневом после атаки рф фиксируют ухудшение качества воздухаPhoto6 июля, 05:57 • 5512 просмотра
В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский6 июля, 07:25 • 18371 просмотра
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф6 июля, 08:33 • 38497 просмотра
В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВАPhoto09:12 • 8026 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo11:34 • 13769 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 1288 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 103637 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 98841 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 105077 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 121607 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Брянская область
Курская область
Николаевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 2522 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 58018 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 68024 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 60596 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 57988 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Производство удобрений является стратегическим звеном между агросектором, энергетикой и восстановлением Украины - Александр Мужель

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Производство удобрений для Украины имеет стратегическое значение, поскольку без надежного внутреннего снабжения азотными удобрениями растут затраты аграриев, падает урожайность и усиливается зависимость от импорта.

Производство удобрений является стратегическим звеном между агросектором, энергетикой и восстановлением Украины - Александр Мужель

Украинский агросектор в значительной степени зависит от стабильного внутреннего производства минеральных удобрений. Отрасль объединяет сельское хозяйство, энергетику, промышленность, логистику и экспорт, а ее восстановление может стать одним из факторов экономической устойчивости страны.

Производство удобрений для Украины имеет стратегическое значение, поскольку без надежного внутреннего снабжения азотными удобрениями растут затраты аграриев, падает урожайность и усиливается зависимость от импорта. Об этом говорится в блоге Александра Мужеля на Korrespondent.net, пишет УНН.

Детали

В материале отмечается, что Украина имеет более 30 миллионов гектаров пахотных земель и входит в число крупных экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. При этом современное сельское хозяйство в значительной степени зависит от азотных удобрений, которые поддерживают плодородие почв и урожайность.

Автор указывает, что производство аммиака напрямую связано с природным газом: для одной тонны аммиака требуется около 1000 кубометров газа. Такой процесс создает для экономики большую добавленную стоимость, чем экспорт сырьевого газа.

В блоге также говорится, что украинская отрасль удобрений исторически была высококонцентрированной. Среди ключевых предприятий упоминаются Черкасский Азот, Ривнеазот, ДнепрАзот и Одесский припортовый завод. ОПЗ в материале назван одним из ценнейших промышленных активов страны благодаря производственным мощностям, черноморскому расположению и логистической инфраструктуре.

Полномасштабная война, военные риски, колебания цен на природный газ, логистические ограничения и нехватка финансирования привели к остановкам или замедлению работы предприятий. Как следствие, Украина все больше зависит от импорта удобрений, что делает аграриев более уязвимыми к международным ценовым колебаниям и перебоям в поставках.

Отдельно в материале обращается внимание на связь рынка удобрений с глобальной энергетикой и геополитикой. В частности, напряженность на Ближнем Востоке и риски для судоходства через Ормузский пролив могут влиять на мировые рынки газа и удобрений.

Контекст

До полномасштабной войны Украина имела достаточно мощностей, чтобы покрывать внутренние потребности в удобрениях и сохранять экспортные возможности. Сейчас часть этой инфраструктуры простаивает.

В материале подчеркивается, что восстановление и модернизация производства удобрений может поддержать агросектор, промышленные рабочие места, налоговые поступления, экспорт и привлечение инвестиций в период восстановления.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса