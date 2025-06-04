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Нью-Йорк Таймс

Производитель Oreo подал в суд на бюджетный супермаркет в США за копирование упаковки

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Корпорация Mondelēz подала иск против Aldi, обвинив сеть в копировании дизайна упаковок Oreo и других брендов. Mondelēz требует возмещения убытков из-за нарушения прав на товарный знак.

Производитель Oreo подал в суд на бюджетный супермаркет в США за копирование упаковки

Корпорация, стоящая за Oreo, подала в США иск против бюджетного супермаркета Aldi, обвинив его в "явном" копировании упаковки своих знаменитых снеков, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Судебные документы показали, что Mondelēz International заявила, что Aldi использует похожую упаковку, чтобы "обманывать" потребителей и "пользоваться преимуществами" "привлекательности, славы и престижа" компании.

Гигант по производству снеков также стоит за Wheat Thins, Nutter Butter, Chips Ahoy! и Ritz - всеми продуктами, в копировании которых компания обвиняет Aldi, используя их дисконтные версии.

Mondelēz, подавшая иск в мае, заявила, что несколько раз обращалась к Aldi по поводу "одинаковой упаковки, вводящей в заблуждение".

Хотя Aldi прекратила упаковку или изменила упаковку некоторых продуктов, супермаркет продолжил делать неприемлемые копии, говорится в иске.

Компания заявила, что если Aldi будет разрешено продолжать выпускать свои линейки продуктов, это "нанесет непоправимый ущерб" бренду Mondelēz.

В иске Aldi обвиняется в нарушении прав на товарный знак, недобросовестной конкуренции и неправомерном обогащении. Mondelēz заявила, что требует возмещения убытков.

Дополнение

Aldi, главный офис которой находится в Германии, известен как супермаркет со скидками, предлагающий доступные альтернативы известным брендам. В США насчитывается более 2500 магазинов Aldi.

Это не первый раз, когда Aldi оказывается втянутой в битву за товарные знаки. Ранее в этом году компания проиграла битву с производителями сидра Thatchers, которые обвинили супермаркет в копировании своего напитка по "вкусу и внешнему виду".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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