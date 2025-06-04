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Виробник Oreo подав до суду проти бюджетного супермаркету у США за копіювання упаковки

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Корпорація Mondelēz подала позов проти Aldi, звинувативши мережу в копіюванні дизайну упаковок Oreo та інших брендів. Mondelēz вимагає відшкодування збитків через порушення прав на товарний знак.

Виробник Oreo подав до суду проти бюджетного супермаркету у США за копіювання упаковки

Корпорація, що стоїть за Oreo, подала в США позов проти бюджетного супермаркету Aldi, звинувативши його у "явному" копіюванні упаковки своїх знаменитих снеків, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Судові документи показали, що Mondelēz International заявила, що Aldi використовує схожу упаковку, щоб "обдурювати" споживачів та "користуватися перевагами" "привабливості, слави та престижу" компанії.

Гігант із виробництва снеків також стоїть за Wheat Thins, Nutter Butter, Chips Ahoy! і Ritz - усіма продуктами, у копіюванні яких компанія звинувачує Aldi, використовуючи їх дисконтні версії.

Mondelēz, яка подала позов у ​​травні, заявила, що кілька разів зверталася до Aldi з приводу "однакової упаковки, що вводить в оману".

Хоча Aldi припинила пакування або змінила упаковку деяких продуктів, супермаркет продовжив робити неприйнятні копії, ідеться в позові.

Компанія заявила, що якщо Aldi буде дозволено продовжувати випускати свої лінійки продуктів, це "завдасть непоправної шкоди" бренду Mondelēz.

У позові Aldi звинувачується у порушенні прав на товарний знак, недобросовісній конкуренції та неправомірному збагаченні. Mondelēz заявила, що вимагає відшкодування збитків.

Доповнення

Aldi, головний офіс якої знаходиться в Німеччині, відомий як супермаркет зі знижками, що пропонує доступні альтернативи відомим брендам. У США налічується понад 2500 магазинів Aldi.

Це не вперше, коли Aldi виявляється втягнутою в битву за товарні знаки. Раніше цього року компанія програла битву з виробниками сидру Thatchers, які звинуватили супермаркет у копіюванні свого напою за "смаком та зовнішнім виглядом".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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