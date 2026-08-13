Произошло почти 200 боевых столкновений, враг применил 6,1 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

В общей сложности с начала этих суток на фронте произошло 198 боевых столкновений. Враг запустил 6,1 тыс. дронов и сбросил 160 управляемых авиабомб, активно действует на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6124 дрона-камикадзе и осуществил 2002 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отбили четыре атаки противника. Кроме того, враг нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно–Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Хатнего и Колодезного.

На Купянском направлении сегодня враг осуществил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Загрызово.

Девять попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Шийковки, Заречного и Дробышево; три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 16 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Рай-Александровки, Кривой Луки, Закитного и Резниковки; еще три боестолкновения продолжаются.

Два вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Никифоровки и Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 25 вражеских штурмов вблизи Иванополья, Константиновки, Иллиновки, Русиного Яра и Степановки; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего 23 атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Анновка, Родинское, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Мирное, Сергеевка, Удачное и Муравка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 13 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожены или подавлены 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Четыре атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Калиновского, Вороного, Тернового и Березового.

Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка, Цветковое, Староукраинка, Даниловка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Павловки.

На Приднепровском направлении с начала суток противник не проводил никаких штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки российская армия потеряла около 1310 военнослужащих и десятки единиц техники