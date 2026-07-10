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Произошло 226 боев, противник применил 4,9 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Противник нанес 57 авиаударов с помощью 175 КАБ и запустил 4913 дронов-камикадзе. На Покровском направлении ликвидирован 51 оккупант, уничтожены четыре единицы автотехники.

Произошло 226 боев, противник применил 4,9 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 226 боевых столкновений. Враг запустил 4,9 тыс. дронов и сбросил 175 авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор совершил 57 авиационных ударов с применением 175 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 4913 дронов-камикадзе и совершил 1847 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять КАБ. Противник совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Нововасильевки и Избицкого.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

13 попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Дробышевого и в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва, Ставки. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 29 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского, Никоноровки, Тихоновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, Русин Яр. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

29 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка, Шевченко, Сергеевка. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидирован 51 оккупант и 19 – ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники противника, единица специальной техники и 78 укрытий личного состава. Уничтожены или подавлены 152 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Оленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка и в районе Доброполья. 

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и 1868 БПЛА за сутки - Генштаб10.07.26, 07:44 • 4276 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине