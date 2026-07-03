Произошло 225 боевых столкновений, враг запустил 6,3 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 225 боевых столкновений. Враг запустил 6,3 тыс. дронов и сбросил 161 управляемую авиационную бомбу, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор совершил 57 авиационных ударов с применением 161 управляемой авиационной бомбы, привлек для ударов 6393 дрона-камикадзе и совершил 2194 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с противником, три из которых продолжаются до сих пор. Враг совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Хатнего, Лимана, Старицы, Артильного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочковое. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошло три атаки врага в сторону Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

Девять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 24 попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.

Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Ивановка, Шевченко, Сергеевка. Одна атака до сих пор продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 24 оккупанта и 10 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, один пункт управления БпЛА врага. Повреждены две артиллерийские системы, одна единица автомобильной техники противника, два средства РЭБ, 28 укрытий личного состава и четыре склада боеприпасов. Уничтожено или подавлено 206 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Березовое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 15 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвиженка и Чарівне. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки 2 июля: 1250 солдат, 2152 БПЛА и 48 крылатых ракет