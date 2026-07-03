Потери РФ за сутки 2 июля: 1250 солдат, 2152 БПЛА и 48 крылатых ракет
Киев • УНН
За сутки 2 июля российские войска потеряли 1250 солдат и 2152 беспилотника. Общие потери РФ с начала войны превысили 1,4 млн человек.
За сутки 2 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1250 солдат и 2152 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1407150 (+1250) человек ликвидировано
- танков ‒ 12073 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24863 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 45225 (+57)
- РСЗО ‒ 1912 (+2)
- средства ПВО ‒ 1463 (+4)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 387342 (+2152)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1809 (+18)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 115237 (+385)
- специальная техника ‒ 4380 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 4846 (+48)
Данные уточняются.
Напомним
В июне 2026 года потери России в артиллерии были наибольшими за все время широкомасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение прошлого месяца поражено 2 074 единицы этого вооружения.
Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб28.06.26, 07:47 • 11469 просмотров