Потери РФ за сутки 2 июля: 1250 солдат, 2152 БПЛА и 48 крылатых ракет

За сутки 2 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1250 солдат и 2152 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1407150 (+1250) человек ликвидировано

танков ‒ 12073 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 24863 (+2)

артиллерийских систем ‒ 45225 (+57)

РСЗО ‒ 1912 (+2)

средства ПВО ‒ 1463 (+4)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 387342 (+2152)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1809 (+18)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 115237 (+385)

специальная техника ‒ 4380 (+4)

крылатые ракеты ‒ 4846 (+48)

Данные уточняются.

Напомним

В июне 2026 года потери России в артиллерии были наибольшими за все время широкомасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение прошлого месяца поражено 2 074 единицы этого вооружения.

Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб