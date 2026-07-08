Произошло 219 боевых столкновений, враг запустил 5,9 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 219 боевых столкновений. Враг запустил 5,9 тыс. дронов и сбросил 176 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением четырех ракет, совершил 52 авиационных удара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5977 дронов-камикадзе и совершил 2169 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши оборонцы остановили две вражеские атаки. Кроме того, оккупанты совершили 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений у Гоптовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Ковшаровка.

Восемь попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Шийковки, Новоселовки, Дробышево, Ямполя и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки; еще одно боестолкновение продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Степановка, Ильиновка, Иванополье, Константиновка и Александро-Шультино.

Всего 26 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Гулево, Покровск, Мирное, Матяшево, Белицкое, Дорожное, Никаноровка, Новый Донбасс, Родинское, Котлино и Удачное. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 10 - ранено; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и один пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника. Уничтожено или подавлено 262 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Воскресенки.

Двадцать одну атаку оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Рыбное, Доброполье, Воздвижевка, Верхняя Терса, Цветково, Косовцево, Новоселовка и Чарівное.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении сегодня штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехники