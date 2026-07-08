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Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехники

Киев • УНН

 • 13304 просмотра

За сутки Силы обороны уничтожили 1260 военных РФ, 61 артиллерийскую систему и 462 единицы автотехники. Общие потери россиян с начала вторжения достигают 1 413 510 человек.

Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехники

Российская армия за минувшие сутки потеряла еще около 1260 военных. Также Силы обороны Украины уничтожили 61 артиллерийскую систему, 2074 беспилотника оперативно-тактического уровня и 462 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 1 413 510 военных.

Кроме личного состава, Россия за сутки потеряла три танка, четыре боевые бронированные машины, 61 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, пять наземных роботизированных комплексов, 2074 беспилотника оперативно-тактического уровня, 462 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре единицы специальной техники.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 100 танков, 24 903 боевые бронированные машины, 45 569 артиллерийских систем, 1918 РСЗО, 1478 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 396 920 беспилотников оперативно-тактического уровня, 4887 крылатых ракет, 33 корабля и катера, две подводные лодки, 117 547 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 1853 наземных роботизированных комплекса и 4398 единиц специальной техники.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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