Программа развития минерально-сырьевой базы Украины: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада провалила голосование за постановление, которое блокировало подписание законопроекта, утверждающего обновленную программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года в рамках Ukraine Facility Plan. Теперь документ сможет подписать председатель ВР Руслан Стефанчук, после чего его отправят на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и проект постановления №6227-П.

"Разблокировали подписание №6227-П - внесение изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года", - сообщил Железняк.

В постановлении указывалось, что согласно статье 117 Регламента ВР, законопроект, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады. Зато подготовленные ко второму чтению материалы к законопроекту №6227 были предоставлены за день до рассмотрения законопроекта на пленарном заседании парламента.

Напомним

18 декабря 2024 года парламент одобрил программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года. Принятие этого закона является одним из пунктов реализации Ukraine Facility Plan.