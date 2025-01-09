Програма розвитку мінерально-сировинної бази України: Рада розблокувала підписання закону

Верховна Рада провалила голосування за постанову, яка блокувала підписання законопроєкту, що затверджує оновлену програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року в рамках Ukraine Facility Plan. Тепер документ зможе підписати голова ВР Руслан Стефанчук, після чого його відправлять на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та проєкт постанови №6227-П.

"Розблокували підписання №6227-П - внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року", - повідомив Железняк.

У постанові вказувалося, що відповідно до статті 117 Регламенту ВР, законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніш як за десять днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради. Натомість, підготовлені до другого читання матеріали до законопроекту №6227 були надані за день до розгляду законопроекту на пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо

18 грудня 2024 року парламент схвалив програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року. Ухвалення цього закону є одним із пунктів реалізації Ukraine Facility Plan.