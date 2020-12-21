Программа "5-7-9": украинский бизнес за неделю взял еще около 570 млн грн кредитов

“Со старта программы банки-участники выдали 6864 кредитов на общую сумму 15,9 млрд грн. Из них более 10,5 млрд грн — рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,4 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%. Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (55%), торговли и производства (17%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области. За последнюю неделю банки-участники программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ подписали 265 договоров на сумму 568 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, 174 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов, 80 млн грн — это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, а антикризисные кредиты под 3% составляют 308 млн грн.

Напомним, правительство Украины внесло изменения в условия программы “Доступные кредиты”.