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Програма “5-7-9”: український бізнес за тиждень взяв ще близько 570 млн грн кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За урядовою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на близько 16 млрд грн, з яких лише за тиждень — 265 кредитних угод на 568 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Програма “5-7-9”: український бізнес за тиждень взяв ще близько 570 млн грн кредитів

“Від старту програми банки-учасники видали 6 864 кредитів на загальну суму 15,9 млрд грн. З них понад 10,5 млрд грн — рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,4 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%. Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (55%), торгівлі та виробництва (17%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області. За останній тиждень банки-учасники програми „Доступні кредити 5-7-9%“ підписали 265 договорів договори на суму 568 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, 174 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, 80 млн грн — це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити, а антикризові кредити під 3% складають 308 млн грн.

Нагадаємо, уряд України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити”.

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