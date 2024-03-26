Профильный комитет Рады отклонил правку о мобилизации с 18 лет - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста, сообщил во вторник народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18 летнего возраста - написал Гончаренко в соцсетях.

Напомним

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения.

В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, аресту счетов и тому подобное.