Проект пенсионной реформы будет внесен на рассмотрение ВР до конца апреля - А.Рева

"Мы заканчиваем разработку самого законодательного акта, связанного с реформированием пенсионной системы. И в ближайшее время планируем внести в Верховную Раду... До конца апреля этот законопроект мы планируем внести на рассмотрение Верховной Рады", - сказал министр.

Как сообщал УНН, Кабинет министров рассчитывает на поддержку парламента в вопросе реализации в этом году пенсионной реформы, которая позволит ликвидировать дефицит пенсионного фонда.