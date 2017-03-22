Проект пенсійної реформи буде внесений на розгляд ВР до кінця квітня — А.Рева

“Ми закінчуємо розробку самого законодавчого акту, пов’язаного з реформуванням пенсійної системи. І найближчим часом плануємо внести до Верховної Ради... До кінця квітня цей законопроект ми плануємо внести на розгляд Верховної Ради”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів розраховує на підтримку парламенту у питанні реалізації цього року пенсійної реформи, яка дозволить ліквідувати дефіцит пенсійного фонду.