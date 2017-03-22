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Проект пенсійної реформи буде внесений на розгляд ВР до кінця квітня — А.Рева

Київ • УНН

 • 10488 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева розраховує на внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту щодо пенсійної реформи до кінця квітня. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання уряду.

“Ми закінчуємо розробку самого законодавчого акту, пов’язаного з реформуванням пенсійної системи. І найближчим часом плануємо внести до Верховної Ради... До кінця квітня цей законопроект ми плануємо внести на розгляд Верховної Ради”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів розраховує на підтримку парламенту у питанні реалізації цього року пенсійної реформи, яка дозволить ліквідувати дефіцит пенсійного фонду.

Українські Національні Новини

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