Продвижение ВСУ на Курщине: могли ли военные зайти вглубь территории рф-командиры рассказали

Операция ВСУ на Курине началась с дезориентации врага: резервы россиян были распылены, а управление потеряно. Благодаря этому украинские военные смогли не только достичь значительных успехов на старте, но и выполнить ключевую задачу - продвинуться максимально далеко, сохраняя контроль над ситуацией.

Об этом говорится в документальном фильме "операция Курск", передает УНН.

Все командиры знали, что нельзя и не стоит останавливаться перед населенным пунктом. Обязательно он блокируется, а главные подразделения продвигаются вперед

Основная задача состояла в том, чтобы продвигаться вперед настолько далеко, насколько позволяет склад войск, не создавая рисков для тыла и логистики.

Но мы понимали, что очень далеко идти нельзя, ведь противник может перерезать пути снабжения, зайти нам в тыл – и на этом все завершится. Поэтому мы прошли ровно столько, сколько могли задействованными силами

Бои за населенные пункты бой в населенных пунктах требует тщательной тактики, чтобы быстро изолировать противника и избежать затягивания времени.

Мы решили действовать максимально активно: выходить в тыл противника, занимать выгодные рубежи. Это заставляло гарнизоны противника, находившиеся в населенных пунктах, оказываться в окружении. У них некуда было деваться, поэтому многие сдавались в плен