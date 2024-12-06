Продвижение ВСУ на Курщине: могли ли военные зайти вглубь территории рф-командиры рассказали
Киев • УНН
Украинские военные провели успешную операцию на Курщине, дезориентировав врага и продвинувшись вглубь территории. Командование объяснило границы продвижения и тактику блокирования населенных пунктов.
Операция ВСУ на Курине началась с дезориентации врага: резервы россиян были распылены, а управление потеряно. Благодаря этому украинские военные смогли не только достичь значительных успехов на старте, но и выполнить ключевую задачу - продвинуться максимально далеко, сохраняя контроль над ситуацией.
Об этом говорится в документальном фильме "операция Курск", передает УНН.
Все командиры знали, что нельзя и не стоит останавливаться перед населенным пунктом. Обязательно он блокируется, а главные подразделения продвигаются вперед
Основная задача состояла в том, чтобы продвигаться вперед настолько далеко, насколько позволяет склад войск, не создавая рисков для тыла и логистики.
Но мы понимали, что очень далеко идти нельзя, ведь противник может перерезать пути снабжения, зайти нам в тыл – и на этом все завершится. Поэтому мы прошли ровно столько, сколько могли задействованными силами
Бои за населенные пункты бой в населенных пунктах требует тщательной тактики, чтобы быстро изолировать противника и избежать затягивания времени.
Мы решили действовать максимально активно: выходить в тыл противника, занимать выгодные рубежи. Это заставляло гарнизоны противника, находившиеся в населенных пунктах, оказываться в окружении. У них некуда было деваться, поэтому многие сдавались в плен
Как обеспечивалась поддержка Десантники, выполнявшие задачи по штурму, получали весомую помощь от артиллерии и других подразделений.
Первое, что мы сделали, – это штурм КПВВ. Наш батальон занимался. Выбить противника было сложно, но старший брат-артиллерия-и остальные огневые расчеты помогли нам выполнить задачу
Ранее УНН рассказал, как начиналась уникальная миссия украинских военных на Курщины.