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Продвижение ВСУ на Курщине: могли ли военные зайти вглубь территории рф-командиры рассказали

Продвижение ВСУ на Курщине: могли ли военные зайти вглубь территории рф-командиры рассказали

Киев  •  УНН

 • 960 просмотра

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Украинские военные провели успешную операцию на Курщине, дезориентировав врага и продвинувшись вглубь территории. Командование объяснило границы продвижения и тактику блокирования населенных пунктов.

Операция ВСУ на Курине началась с дезориентации врага: резервы россиян были распылены, а управление потеряно. Благодаря этому украинские военные смогли не только достичь значительных успехов на старте, но и выполнить ключевую задачу - продвинуться максимально далеко, сохраняя контроль над ситуацией.

Об этом говорится в документальном фильме "операция Курск", передает УНН.

Все командиры знали, что нельзя и не стоит останавливаться перед населенным пунктом. Обязательно он блокируется, а главные подразделения продвигаются вперед

- отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Основная задача состояла в том, чтобы продвигаться вперед настолько далеко, насколько позволяет склад войск, не создавая рисков для тыла и логистики.

Но мы понимали, что очень далеко идти нельзя, ведь противник может перерезать пути снабжения, зайти нам в тыл – и на этом все завершится. Поэтому мы прошли ровно столько, сколько могли задействованными силами

- пояснил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко.

Бои за населенные пункты бой в населенных пунктах требует тщательной тактики, чтобы быстро изолировать противника и избежать затягивания времени.

Мы решили действовать максимально активно: выходить в тыл противника, занимать выгодные рубежи. Это заставляло гарнизоны противника, находившиеся в населенных пунктах, оказываться в окружении. У них некуда было деваться, поэтому многие сдавались в плен

- отметил командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин. 
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Как обеспечивалась поддержка Десантники, выполнявшие задачи по штурму, получали весомую помощь от артиллерии и других подразделений.

Первое, что мы сделали, – это штурм КПВВ. Наш батальон занимался. Выбить противника было сложно, но старший брат-артиллерия-и остальные огневые расчеты помогли нам выполнить задачу

 - рассказал военный с позывным "пиксель".

Ранее УНН рассказал, как начиналась уникальная миссия украинских военных на Курщины. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина